На Житомирщине прооперировали депутата, который пытался застрелиться

В то же время один из однопартийцев пострадавшего заявил, что мужчина выстрелил в себя случайно.

В Житомирской области в одной из больниц области медики прооперировали депутата Житомирского областного совета от партии «УКРОП», который пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из карабина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии областного совета рассказал депутатам начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко. По его данным, депутат стрелял в себя из зарегистрированного карабина «Сайгак».

Печененко отметил, что, по данным полиции, депутат сегодня ночью около 4 часов после прощальной беседы с матерью отключил телефон.

Испуганная женщина направила к депутату его родного брата - своего второго сына, который и нашел мужчину с ранением.

«Депутат был доставлен в больницу, ему уже сделали операцию, он в сознании», - сказал Печененко.

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Вместе с тем на сессии один из однопартийцев пострадавшего сказал, что, по его данным, этот мужчина выстрелил в себя случайно.

Также из информированных источников УНИАН стало известно, что пострадавший депутат является жителем Коростеня, частным предпринимателем. Что именно побудило мужчину выстрелить в себя, сейчас устанавливают. Проверка по данному факту продолжается.

Как сообщал УНИАН, депутат Житомирского областного совета от партии «УКРОП» пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из карабина. Случай произошел сегодня, 7 марта. 42-летнего мужчину доставили в одну из больниц области с огнестрельным ранением грудной клетки.