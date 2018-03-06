ДТП с кортежем Порошенко: пострадавший дедушка оказался бывшим работником МВД

Операцию пострадавшему от кортежа президента пенсионеру еще не делали.

Пострадавший в сегодняшнем ДТП с кортежем президента 88-летний пенсионер оказался бывшим работником МВД.

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Об этом "Вестям" рассказал сын пострадавшего.

Операцию пострадавшему от кортежа президента пенсионеру Василию Андреевичу еще не делали. Врачи сейчас готовят его к ней.

По словам сына пострадавшего, Василию Андреевичу (фамилию не назвал) 87 лет, в конце марта у него день рождения. "Мы живем неподалеку от места аварии. Отец вышел за продуктами. Мама тоже очень пожилая женщина, почти не ходит", - сказал сын Василия Андреевича. Ранее он работал на одной из руководящих должностей в МВД при Советском Союзе.

Как сообщал УНИАН, служебный автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил в центре Киева пожилого мужчину. По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.