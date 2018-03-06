Кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину: стало известно о состоянии пострадавшего (видео)
Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил в центре Киева пожилого мужчину.
Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика", – пояснил Тракало.
Читайте такжеВ Киеве автомобиль с патрульными влетел в эвакуатор: двое полицейских госпитализированы (фото, видео)Он добавил, что пострадавший – мужчина 1930 года рождения. Сотрудники полиции, находившиеся в автомобиле, сразу оказали ему медицинскую помощь.
В то же время, источники УП в Нацполиции сообщили, что автомобиль полиции был в кортеже президента Порошенко.
По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу, пишет на своей странице в Facebook полиция Киева.
Ранее появилась видеозапись, как кортеж президента Украины сбил пенсионера в центре Киева.