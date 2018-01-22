В Бердичеве мужчина задушил жену, подозреваемого в убийстве взяли под стражу на два месяца

В Бердичеве подозреваемого в убийстве жены, взят под стражу на два месяца.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

22 января по ходатайству полиции и согласования с прокуратурой судом избрана мера пресечения для 28-летнего бердичевлянина в виде содержания под стражей.

Полицейские задержали мужчину 19 января и объявили ему подозрение в убийстве 29-летней жены, которое произошло накануне вечером.

Около 21.50 18 января до Бердичевского отдела полиции поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о констатации смерти 29-летней женщины. В ходе дальнейшей проверки всех обстоятельств было установлено, что причиной смерти погибшей является механическая асфиксия (удушение).

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 19 января в рамках ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины полицейские задержали 28-летнего мужчину по подозрению в нанесении фатальных телесных повреждений жене. Предварительно установлено, что в тот вечер между супругами возник очередной конфликт, в ходе которого подозреваемый набросился на женщину. Что именно побудило мужчину задушить жену, устанавливает следствие.

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22 января задержанному была определена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. За умышленное убийство законом предусмотрено ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, эта женщина ранее неоднократно страдала от домашнего насилия и собиралась сбежать от мужа. О ее смерти родным сообщили родственники мужчины.

В браке женщина прожила семь лет, в семье есть семилетний сын, который теперь остался без матери.