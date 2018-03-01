В метро Киева мужчина избил полицейского (фото)

16:51, 01 марта 2018
Происшествия
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Мужчину задержали на "Золотых воротах" / фото kyiv.npu.gov.ua

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Во время исполнения служебных обязанностей при открытии станции сотрудник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. На его просьбу освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Вскоре правонарушителя задержали на станции метро "Золотые ворота" и доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области 1975 года рождения без постоянного места жительства.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля на станции метро "Арсенальная" двое парней избили полицейского.

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Теги: #станция метро Театральная#избил полицейского