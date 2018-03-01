В метро Киева мужчина избил полицейского (фото)

На замечание стражи порядка мужчина набросился на него с кулаками. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

На станции метро "Театральная" в Киеве неизвестный избил сотрудника полиции. Последнего после оказания помощи с ушибами головы и тела забрала "скорая".

Читайте такжеУдары в голову и ругательства: в Варшаве в автобусе избили украинцев за их национальность

Во время исполнения служебных обязанностей при открытии станции сотрудник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. На его просьбу освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Вскоре правонарушителя задержали на станции метро "Золотые ворота" и доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области 1975 года рождения без постоянного места жительства.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля на станции метро "Арсенальная" двое парней избили полицейского.