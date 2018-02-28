В Сумах в супермаркет бросили две гранаты и "коктейль Молотова"

Двое парней, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом.

В Сумах в супермаркете по улице Героев Крут, 60/4, где сегодня ночью произошел взрыв, злоумышленники бросили бутылку с горючим веществом и две гранаты РГД-5.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, ссылаясь на информацию руководителя Сумской местной прокуратуры Валерия Могильного.

«Установлено, что около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали», - отметил Могильный.

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Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного повреждения супермаркета, в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших это преступление.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Полиция начала расследование по факту взрыва в одном из магазинов по улице Героев Крут, который произошел сегодня в четыре утра.

Ранее в британском Лестере прогремел взрыв. Взрывом полностью уничтожено двухэтажное здание, в котором располагался польский продуктовый магазин.