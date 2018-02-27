В Ужгороде во время пожара в многоэтажке погибла женщина, мужчина получил тяжелые ожоги

01:15, 27 февраля 2018
Происшествия
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Пожар возник на лестничной клетке / Фото УНИАН

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, о плотной задымленности спасателям сообщили жильцы дома.

"Пожар возник на лестничной клетке между первым и вторым этажами. На месте спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни и травмированного мужчину. Последнего каретой "скорой" немедленно доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы им. А.Новака. У пострадавшего диагностированы ожоги 50 процентов тела II и III степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 15 спасателей и 4 единицы техники. Из-за сильной задымленности специалисты ГСЧС вывели на свежий воздух 15 жителей дома. Причина пожара устанавливается.

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Теги: #Ужгород#смерть в пожаре