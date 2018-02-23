В Киеве в Днепре обнаружили тело женщины

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

В Киеве, на улице Набережно-Крещатицкой, спасатели вытащили из Днепра тело неизвестной женщины.

С помощью аэроглистера и водолазного снаряжения спасатели достали тело женщины и передали его правоохранительным органам, говорится в сообщении ГСЧС.

Тело находилось на поверхности воды на расстоянии 5 м от берега. Отмечается, что на вид женщине было около 40-45 лет.

Читайте такжеПоиски тела студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона, приостановленыКак сообщал УНИАН, 30 января в Киеве 19-летняя студентка из Туркменистана не вернулась домой из Национального медуниверситета. По факту ее исчезновения 31 января было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Впоследствии расследование установило, что девушка в день исчезновения прыгнула в Днепр с моста Патона.

Согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, возникшие у нее во время учебы в вузе, а также разногласия с его руководством. В связи с этим в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

В то же время в Национальном медуниверситете им. Богомольца заявили, что Мукаддас Насирлаева была отчислена из вуза за нарушения миграционного законодательства. Согласно информации администрации университета, срок действия визы девушки закончился 17 декабря 2017 года, и до конца января она не оформила справку и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу.

"18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Насирлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было во второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", - добавили в вузе.