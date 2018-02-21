СМИ нашли последнее селфи студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона

Также девушка, тело которой до сих пор не нашли, искала работу, разместив в интернете резюме.

СМИ опубликовали фото студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насирлаевой, которое она сделала за день до своего исчезновения. Девушка опубликовала селфи в одной из соцсетей.

Судя по профилю, Насирлаєва часто посещала красивые места в Киеве и выкладывала фото оттуда. Журналисты нашли в сети резюме студентки, которая хотела устроиться переводчиком с английского. 20 марта ей исполнилось бы 19 лет.

Читайте такжеВ ГСЧС рассказали о поисках тела студентки Университета Богомольца, прыгнувшей с моста ПатонаКак сообщал УНИАН, 30 января в Киеве 19-летняя студентка из Туркменистана не вернулась домой из медуниверситета. По факту ее исчезновения 31 января было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Впоследствии расследование установило, что девушка в день исчезновения прыгнула в Днепр с моста Патона. По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в вузе, а также из-за разногласий с его руководством. В связи с этим в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

В то же время в Национальном медицинском университете им. А. Богомольца заявили, что Мукаддас Насирлаева была отчислена из вуза за нарушение миграционного законодательства. По информации администрации университета, срок действия визы девушки закончился 17 декабря 2017 года, и до конца января она не оформила вид и не уехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу.

"18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Насирлаєвою на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", - добавили в ВУЗЕ.