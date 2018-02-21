Девушка "пролетела" через весь салон: в центре Киева столкнулись легковушка и маршрутка (фото)
19:05, 21 февраля 2018
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В результате ДТП девушку госпитализировали, она ударилась головой.
Пострадала пассажирка маршрутки / фото facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на перекрестке Саксаганского и Льва Толстого произошло ДТП с пострадавшими.
Читайте такжеКровавое ДТП с участием маршруток в Киеве: один из перевозчиков работал нелегально - СМИПо предварительной информации, водитель Hyundai "подрезал" маршрутку "Богдан". В свою очередь, водитель автобуса не успел среагировать и въехал в легковушку. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
"Пострадала девушка-пассажир автобуса, которая "пролетела" по всей маршрутке и ударилась головой. Госпитализировали", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршруток пострадали 12 человек, двое из них тяжело травмированы.
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