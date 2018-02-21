Потеряла в жуткой аварии двух близких людей: девушка рассказала, что помнит о ДТП в Харькове (видео)

По словам Евтеевой, в больнице она ждала, когда к ней придут сестра и муж. О ДТП помнит только то, что они шли и возле перехода ждали очередь, чтобы перейти дорогу.

В свои 28 лет Оксана Евтеева – единственная, кто в харьковском ДТП потерял сразу двух близких людей, мужа Александра Евтеева и младшую сестру Диану Берченко. У Оксаны были сломаны ребра, рука, нога, тазобедренная трещина, порвано легкое. Ей вырезали селезенку.

Последствия тяжелой черепно-мозговой травмы могут проявиться в течение двух лет. В будущем ее ждет и пластика на лице. Сейчас она учится ходить заново, передает ТСН.

По словам Евтеевой, в начале, когда она очнулась, не думала, что с ней все настолько серьезно и порывалась встать, идти куда-то, думала, перелом ноги заживет.

Читайте такжеСуд по делу резонансного ДТП в Харькове с шестью жертвами перенесли"Если говорить о том, что было хуже всего, я очень ждала, когда придут ко мне сестра и муж. Я училась заново дышать, потому что легкое было порвано. Я думала, что мне надо потерпеть две-три недели и придут люди, которых я больше всего люблю, и они меня поддержат. Но этого не произошло, и это было самое ужасное. Когда мне сказали, что их больше нет", - рассказала она в интервью.

По словам девушки, когда она спрашивала, что случилось, ей говорили, что она упала.

"Я не могла понять, где я могла упасть. Когда мне сообщили правду, я не знаю. Помню только, что собрались ближайшие друзья, родители, и сказали, что мне нужно кое-что сказать. Мне вкололи слишком много успокоительного", - вспоминает Евтеева.

"Последнее, что я помню (о вечере ДТП, - Ред.), как мы шли и возле перехода ждали свою очередь, чтобы перейти дорогу. Все, больше я ничего не помню. Далее периодически я приходила в себя, хотела встать, и я снова засыпала, наверное", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.