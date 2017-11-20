Пострадавшей в ДТП в Харькове девушке рассказали о смерти мужа и сестры - она написала щемящее обращение (видео)

Пострадавшая в жуткой аварии в Харькове Оксана Євтееева, потерявшая в ДТП мужа и младшую сестру, записала на телефоне первое обращение из реанимации.

ТСН.uа опубликовал полный текст:

"Прошел месяц с того момента, когда моя счастливая жизнь превратилась в ужасный сон... В тот вечер моего любимого Сашеньки, добрейшего и светлого человека, не стало сразу. Сестренка, которая так любила и спешила жить, ушла позже.

Эта авария унесла больше жизней, чем погибло людей.

Я хочу обратиться к каждому человеку, который имеет отношение к этому делу.

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Если вы очевидец – дайте показания в суде.

Если вы следователь, судья, конвоир, прокурор – прошу вас рассмотреть это дело по всей строгости закона.

Когда вам будут предлагать деньги, вспомните про справедливость и свой долг. Не берите их, не становитесь участниками безнаказанных убийств. Понимаю, что у вас есть свои семьи, которые необходимо кормить, одевать, но прежде всего – они живы. Цените это и не дайте возможности забрать у вас самое ценное.

18 октября это случилось с нами, но мы не знаем, кто может оказаться в такой ситуации завтра.

Мне хочется верить, что в этой стране есть хоть немного справедливости. И за то, что Зайцева унесла жизни моих родных и уничтожила много других, она получит самое суровое наказание, а не вернется к прежней жизни. Тогда, как мне больше не улыбнется родная сестренка и больше не обнимет и не скажет, что всегда будет рядом, Саша".

Как сообщал УНИАН, кровавая авария сломала жизни целой семье. Так, на месте ДТП погиб муж Александр Евтеев, а его жена Оксана Берченко (Евтеева) и ее сестра Диана Берченко в тяжелом состоянии попали в больницу. 26 октября последняя умерла.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.