Резонансное ДТП в Харькове: суд оставил под стражей Зайцеву и Дронова

Также суд принял к рассмотрению обвинительный акт по делу и назначил первое заседание по существу на 14:00 понедельника, 19 февраля.

В Харькове суд оставил под стражей обоих водителей-участников смертельной аварии на улице Сумской. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Читайте такжеРезонансное ДТП в Харькове: из обвинения Зайцевой "исчезли" упоминавшиеся опиаты (видео)По сведениям прокуратуры, во время сегодняшнего заседания Киевский райсуд Харькова продлил Елене Зайцевой и Геннадию Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 апреля 2018 года.

Кроме этого, суд принял к рассмотрению обвинительный акт по делу и назначил первое заседание по существу на 14:00 понедельника, 19 февраля.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек умер в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.

Вчера, 6 февраля, Киевский райсуд Харькова провел подготовительное заседание по делу. Были рассмотрены два основных вопроса: о продлении меры пресечения для подозреваемых и о назначении к рассмотрению по существу обвинительного акта по делу. После заслушивания ходатайств сторон процесса суд объявил перерыв для принятия решений до 7 февраля.