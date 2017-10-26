Потерявшей мужа и сестру в жутком ДТП в Харькове не говорят об их смерти

Сегодня, 26 октября, в реанимации умерла еще одна жертва аварии – 24-летняя Диана Берченко – девушка, состояние которой медики оценивали как самое тяжелое.

"Она училась в университете общественно питания на инженера-технолога. Знаю, что она еще во время учебы начала работать в колл-центре вместе с сестрой. Благодаря своему уму и целеустремленности, сумела достичь руководящей должности", - рассказывает одноклассница Ирина, слова которой передает ГородХ.

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Как оказалась девушка в Харькове в тот злополучный вечер, подруга не знает.

"Она относительно недавно переехала жить в Днепр к своему парню Юрию. Поэтому, когда по сводкам пострадавших прошла фамилия "Елена Берченко", я решила позвонить Диане и спросить, нет ли у нее родственников с таким именем. Но все оказалось намного ужаснее...", - вздыхает Ирина.

Оксане Евтеевой, которая в одну секунду потеряла мужа и сестру, пока не сообщают трагических новостей. Со слов близких, девушка пришла в себя, но ее состояние оставляет желать лучшего.

Как сообщал УНИАН, кровавая авария сломала жизни целой семье. Так, на месте ДТП погиб муж Александр Евтеев, а его жена Оксана Берченко (Евтеева) и ее сестра Диана Берченко в тяжелом состоянии попали в больницу. Сегодня последняя умерла.