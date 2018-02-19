Трое мужчин избили и ограбили поляка на вокзале в Киеве (фото)
13:47, 19 февраля 2018Происшествия
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Потерпевший гражданин Польши опознал нападавших, похищенные вещи были у преступников.
Нападение на поляка произошел ночью на железнодорожном вокзале / фото https://www.facebook.com/KyivOperativ/
Ночью 19 февраля около 01:20 на центральном железнодорожном вокзале Киева трое неизвестных совершили разбойное нападение на гражданина Польши.
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Они его избили и забрали два мобильных телефона, документы, билеты на поезд, и кошелек, в котором было 1,5 тыс. евро, пишет на своей странице в Facebook "Киев оперативный".
Отмечается, что полиция задержала нападавших через 20 минут, потерпевший их опознал. У них были вещи поляка.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Проводятся неотложные следственные действия.
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