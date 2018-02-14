В Польше работодатель бросил парализованную инсультом украинку на улице

Вместо того, чтобы вызвать украинке скорую, ее работодатель вывез женщину за пределы места работы и вызвал полицию.

Работодатель в Польше не вызвал скорую украинке, у которой случился инсульт - женщину просто вывезли на улицу и бросил ее, вызвав полицию.

Как сообщает "Польское радио", прокуратура в городе Сьрода-Великопольская изучает обстоятельства дела украинки, которая, нелегально работая в одной из местных фирм, получила инсульт.

Работодатель не вызвал ей скорую помощь, однако решил вывезти ее за пределы места работы, оставив на скамейке и вызвав полицию к якобы нетрезвой особе. Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в познаньской больнице.

Дело придал огласке почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский. Он проинформировал, что украинка проживала на территории заведения, в котором незаконно работала. Когда вдруг в нерабочее время у нее случился инсульт, работодатель не вызвал ей скорую помощь.

«Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли к машине, затем ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы. Тогда была вызвана полиция в связи с тем, что якобы на улице находится пьяный человек», - написал Горовский в одной из социальных сетей.

Дело уже несколько недель проверяет Районная прокуратура в Сьрода-Великопольская. Глава прокуратуры сказал во вторник, что производство возбуждено в деле непосредственной угрозы потери жизни или тяжелого ущерба здоровью, а также в деле незаконного трудоустройства.

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«Мы изъяли для изучения видео с камер наблюдения этой фирмы, хотим получить медицинские документы этой женщины. Мы обратимся за выводами экспертов судебно-медицинского учреждения. Одновременно проверку должна провести также Государственная инспекция труда», - сказал он.

Пока по этому делу обвинение никому не предъявлено. Женщина лежит в больнице в Познани, ее состояние тяжелое. Консул начал сбор средств на ее лечение. Он сообщил, что необходимая сумма – это примерно 15-17 тыс. злотых (3,6 - 4 тыс. евро).

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