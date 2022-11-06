Пользователи смогут включить контрольные точки.

Sony и Santa Monica Studio хотят, чтобы God of War Ragnarok опробовали как можно больше игроков. Для этого разработчики реализовали 70 опций доступности. Они позволят пройти боевик людям с ограниченными возможностями. А еще эти функции помогут сделать Ragnarok проще, особенно, в плане боев с боссами.

Как передает портал GameRant, в игре есть опция контрольных точек в сражениях с главгадами. Если ее включить, то в случае поражения не придется возвращаться в начало боя. Можно будет продолжить с места, где сохранился прогресс. Правда, пока неизвестно, насколько частыми окажутся контрольные точки. Вероятнее всего, их расставят после трети или половины сражения.

Стоит отметить, что описанная опция присутствует в настройках. Разработчики не станут включать ее по умолчанию. Игроки сами будут решать, хотят ли они упростить бои с боссами.

Видео дня

В God of War 2018 года было мало сложных и разнообразных главгадов. Кроме королевы валькирий Сигрюн, которую недавно одолели за 13 секунд, никто на ум и не приходит. Однако в продолжении этот аспект пообещали улучшить.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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