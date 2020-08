Для The Last of Us Part II было создано вручную 20 эмоций и 15 тысяч индивидуальных поз персонажей

Авторы The Last of Us Part II рассказали, как создавалась лицевая анимация и анимация движений в игре.

При создании лицевой анимации в The Last of Us Part II разработчики использовали технологию, которая отличается от привычного захвата движений. Об этом в официальном блоге PlayStation рассказал ведущий аниматор студии Naughty Dog Кит Пачиелло. Разработчик привел в пример сцену, где Элли и Дина исследуют пристройку разрушенной синагоги. Там главная героиня смотрит на картину. Пачиелло объяснил, как им удалось создать такое выражение лица у Элли, как будто персонаж действительно обдумывает увиденное на картине. "В этот момент игрок направляет контроллер на Элли, чтобы она посмотрела на картину, и это запускает механику взгляда на цель, которую ранее задал дизайнер. К этому также была добавлена анимация мелких движений глаз с характерным для персонажа выражением лица, чтобы попытаться обозначить задумчивость. Так анимация мелких движений глаз поверх анимации направленного взгляда создает впечатление сосредоточенности и погруженности в размышления", – поделился Кит Пачиелло. Начать кропотливую работу над лицевыми анимациями разработчик решил после того, как в процессе создания игры увидел лицо персонажа и оно, по словам Пачиелло, не выражало никаких эмоций. "Мне стало интересно, сможем ли мы как-нибудь просто добавить персонажам во всей игре небольшие проявления эмоций, чтобы в любой момент можно было понять, что чувствует этот герой", – вспоминает ведущий аниматор Naughty Dog. Разработчик начал экспериментировать с базовой моделью лица Элли. Изначально он ориентировался на 7 базовых эмоций: Радость;

Печаль;

Страх;

Гнев;

Удивление;

Отвращение;

Презрение; Далее команда, работающая над диалогами, стала оставлять заметки о том, какие эмоции должны проявляться на лицах персонажей при определенных репликах. А после этого Кит Пачиелло принялся создавать эмоции для рукопашных боев, чтобы передать реалистичные выражения лиц персонажей. В результате была создана система, которая подбирала около 20 различных эмоциональных состояний для любого персонажа. Эта система стала работать сообща с системой дыхания и анимацией движений, создавая максимально реалистичное поведение персонажей в игре. Было создано 40 поз для каждого набора из 20 эмоций.

Всего же вручную было создано 15 тысяч индивидуальных поз для персонажей. Кроме того, авторы создали также и дополнительные уникальные эмоции для конкретных моментов в игре. Один из таких можно наблюдать во флешбеке, где маленькая Элли радуется при виде статуи тиранозавра. Также был отдельно создан весь набор эмоций для Элли и Эбби в сцене финальной битвы на пляже в Санта-Барбаре. "Когда я только взялся за эту сцену, Эбби выглядела такой изнуренной, но все равно яростной. Мы продублировали весь набор ее эмоций для рукопашного боя, чтобы она казалась смертельно уставшей. Там можно будет выбирать между яростью и усталостью. Может у нее и найдутся силы на еще один удар, но после него усталость станет еще заметнее", – рассказал Пачиелло. Сцена задумывалась такой, чтобы игроку не хотелось бить соперника. И ее оценил творческий руководитель Naughty Dog Нил Дракманн, сказав, что "это работает". По словам Пачиелло, один из тестировщиков игры во время этой сцены отбросил геймпад и отказался продолжать, поскольку не хотел бить Эбби. Напомним, экшн The Last of Us Part II, созданный студией Naughty Dog вышел 19 июня на PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic игра получила 94 балла от критиков и 5,6 балла от пользователей на основе рекордных 140 тысяч отзывов;

За первые три дня игру на физических носителях купили 4 миллиона человек;

За первые 12 дней после релиза цифровые продажи игры составили 2,8 миллиона копий;

The Last of Us Part II стала самым быстропродаваемым эксклюзивом PlayStation.