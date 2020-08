В The Last of Us Part II добавят новый режим сложности и почти 30 стилей графики

Крупное обновление для игры выйдет 13 августа.

На этой неделе, 13 августа, для экшена The Last of Us Part II выйдет крупное обновлением. Патч под номером 1.05 добавит в игру реалистичный уровень сложности, игровые режимы, около 30 стилей графики, новые трофеи, таймер, чтобы замерять время в игре и многое другое.

О всех нововведениях для игры рассказал ведущий разработчик систем из Naughty Dog, Мэтью Галлант, в официальном блоге PlayStation.

Трейлер обновления для The Last of Us Part II

Уровень сложности "Реализм"

По словам разработчика, новый уровень сложности предназначен для самых опытных игроков. Здесь будут более смертоносные враги. У игрока будет дефицит патронов, улучшений и припасов. Не будет режима слуха и элементов интерфейса. Реалистичный уровень сложности не нужно будет открывать – он станет доступен игрокам в день выхода патча.

Режим "Неотвратимой смерти"

Читайте такжеНад созданием The Last of Us Part II работало более 2 тысяч человек

Включив этот режим, пользователь должен пройти всю игру ни разу не погибнув. Если персонаж умирает – придется начинать сначала. Однако разработчики позволили немного упростить задачу.

"Если такие условия кажутся вам слишком жесткими, вы можете настроить режим таким образом, чтобы после смерти можно было продолжить игру с начала главы или локации. То есть если вы погибните в конце первого дня в Сиэтле, то вам придется проходить весь день заново", – объяснил Галлант.

За прохождение игры на уровне сложности "Реализм" и в режиме "Неотвратимой смерти" игроки получат два новых трофея. Для получения платинового приза добывать эти трофеи необязательно.

Новые стили для графики

По словам разработчика, новый пат добавит в игру около 30 новых стилей графики – от селл-шейдинга и 8-битной в стиле ретро-игр до черно-белого режима и сепии.

Помимо графики Tha last of Us Part II получит несколько новых режимов для настройки звука.

Новые настройки для игры

Патч 1.05 добавит в сиквел The Last of Us более десяти различных настроек, которые будут влиять на игровой процесс. К примеру, режим "Касание смерти" позволит убивать всех соперников с одного удара. Или же можно настроить игру так, чтобы у героя не заканчивались патроны. Вот список новых режимов:

Отражение мира

Отражение при гибели

Замедленная съемка

Режим рапида

Бесконечные боеприпасы

Бесконечное изготовление

Неразрушимое холодное орудие

Неограниченная дальность режима слуха

Один выстрел

Касание смерти

8-битный звук

4-битный звук

Гелиевый звук

Ксеноновый звук

Новые настройки можно будет найти в меню игры в разделе "Разное".

Также разработчики добавят в The Last of Us Part II ряд улучшений. В частности, можно будет настраивать уровень зернистости пленки, а в меню сохранений пользователям будет доступен таймер, который покажет точное время, проведенное в игре.

Напомним, экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PlayStation 4. Сиквел получил смешанные отзывы. На агрегаторе Metacritic у игры 94 балла от критиков и 5,6 балла от пользователей на основе рекордных 138 тысяч отзывов.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram