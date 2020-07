Количество игроков в Sea of Thieves превысило 15 миллионов

За шесть месяцев этого года в пиратский экшн сыграло больше людей, чем за весь 2019 год.

Количество игроков в кооперативный пиратский экшн Sea of Thieves превысило 15 миллионов.

Об этом разработчики из студии Rare сообщили на официальном сайте Xbox.

В студии отметили, что еще в январе 2020 года у Sea of Thieves было 10 миллионов игроков. В целом разработчики подчеркнули, что за первые шесть месяцев 2020 года в Sea of Thieves сыграло больше людей, чем за весь 2019 год.

Напомним, 3 июня этого года релиз Sea of Thieves состоялся в магазине цифровой дистрибуции Steam. До этого игра была эксклюзивом платформ Xbox One и Windows 10.

О чем Sea of Thieves

Sea of Thieves – это кооперативная многопользовательская игра от студии Rare, созданная в жанре приключенческого экшена с пиратской тематикой. В Sea of Thieves пользователи объединяются в команды, управляя персонажами-пиратами, чтобы вместе путешествовать на парусных кораблях в поисках сокровищ и приключений. Игроки могут и сражаться с другими командами, выясняя, кто сильнее и чей корабль лучше готов к покорению морей. Особенностью игры является взаимодействие в команде игроков, где каждый выполняет свою роль – кто-то управляет кораблем, кто-то работает дозорным, а кто-то отвечает за пушки. Игра вышла в марте 2018 года на Xbox One и Windows 10.

