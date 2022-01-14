Компания "Роллтон" смешно спародировала сообщение о переносе игры.

На днях украинская студия GSC Game World сообщила о решении отложить релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Игры выйдет не 28 апреля, как планировалось ранее, а 8 декабря. Перенос вызвал бурные обсуждения в интернете: одни пользователи утверждали, что не верили в своевременный запуск проекта, а другие негодовали из-за необходимости ждать еще семь месяцев. На решение GSC отреагировала даже компания "Роллтон". Производитель лапши быстрого приготовления воспользовался случаем, чтобы креативно пошутить над переносом S.T.A.L.K.E.R. 2.

Читайте такжеS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl официально перенесли – игра не выйдет этой веснойФирма опубликовала в своих социальных сетях картинку, которая отсылает к изображению с заявлением о смещении даты релиза игры. Она стилизована похожим образом, а формулировки в тексте напоминают сообщение GSC. Получилась изобретательная шутка и реклама продукции одновременно.

"Подписчики, мы приняли решение принести обед. Эти дополнительные 5 минут необходимы, чтобы заварить лапшу до идеального состояния. Куриный "Роллтон" — самый большой перекус, который доступен вам за такой короткий срок. Мы убеждены, что лапша должна лежать в кипятке столько, сколько потребуется. Решение было непростым, но мы очень хотим подарить вам ароматный бульон. Безусловно, впереди ещё ужин, но этот перекус будет очень важным и вкусным", — сказано в сообщении компании.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра сочетает элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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