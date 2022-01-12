Ранее на этой неделе автор YouTube-канала OLDboi сообщил, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не поступит в продажу ближайшей весной. По словам блогера, игру планируют перенести на осень, а на PS5 она выйдет в 2023 году. Как оказалось, информация была почти полностью правдивой. GSC Game World действительно отложила запуск сиквела.

Теперь проект должен выйти не 28 апреля, а 8 декабря. Об этом разработчики объявили в официальном микроблоге игры: "Сталкеры, мы приняли решение перенести релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Эти дополнительные семь месяцев разработки необходимы для реализации нашего видения и достижения желаемого состояния игры. S.T.A.L.K.E.R. 2 — это самый большой проект в истории GSC, и он требует тщательного тестирования и полировки. Мы убеждены, что разработка должна занимать столько времени, сколько необходимо, особенно в случае такого проекта. Это решение далось нам нелегко, но мы делаем все возможное для того, чтобы предоставить вам игру, которая оправдает ожидания. В будущем нас ждет захватывающий и важный год с множеством информации, обновлений и демонстраций. Спасибо вам за ваше терпение и понимание".