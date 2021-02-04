Обновленную вторую часть шутера Metro можно забрать до 11 февраля / фото 4A Games
На цифровой площадке Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. С 4 по 11 февраля пользователи могут забрать навсегда игру For The King, а также обновленный украинский шутер Metro: Last Light Redux.
Трейлер Metro: Last Light Redux
О чем Metro: Last Light Redux
- Metro: Last Light – это сиквел знаменитого шутера Metro 2033 от украинской студии 4A Games. Игра продолжает историю Артема, одного из жителей московского метрополитена, где укрылись люди, спасаясь от последствий ядерной войны.
- Сценаристом второй части выступил Дмитрий Глуховский, автор одноименного романа, по мотивам которого создавалась Metro 2033.
- Обновленная версия игры с подзаголовком Redux вышла в 2014 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Трейлер For The King
Подробней про For The King
- For The King – это тактическая ролевая игра с элементами roguelike и пошаговыми битвами. Действия разворачиваются в королевстве Фарул. Игрок в роли одного из героев должен охотиться на монстров, которые заполонили страну.
- Благодаря процедурно-генерируемым картам, заданиям и событиям каждая игра уникальна.
- В For The King можно играть как в одиночку, так и с друзьями в онлайне или локальном кооперативе.
- Игра вышла в 2018 году на ПК. В Steam у нее свыше 12 тысяч отзывов. Большая часть из них – 88% – положительные.
Следующей игрой в раздаче от Epic Games Store станет тактическая пошаговая стратегия Halcyon 6.