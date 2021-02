Забрать тактическую RPG с пошаговыми боями и вторую часть украинского боевика можно до 11 февраля.

На цифровой площадке Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. С 4 по 11 февраля пользователи могут забрать навсегда игру For The King, а также обновленный украинский шутер Metro: Last Light Redux.

Трейлер Metro: Last Light Redux

О чем Metro: Last Light Redux

Metro: Last Light – это сиквел знаменитого шутера Metro 2033 от украинской студии 4A Games. Игра продолжает историю Артема, одного из жителей московского метрополитена, где укрылись люди, спасаясь от последствий ядерной войны.

Сценаристом второй части выступил Дмитрий Глуховский, автор одноименного романа, по мотивам которого создавалась Metro 2033.

Обновленная версия игры с подзаголовком Redux вышла в 2014 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер For The King

Подробней про For The King

For The King – это тактическая ролевая игра с элементами roguelike и пошаговыми битвами. Действия разворачиваются в королевстве Фарул. Игрок в роли одного из героев должен охотиться на монстров, которые заполонили страну.

Благодаря процедурно-генерируемым картам, заданиям и событиям каждая игра уникальна.

В For The King можно играть как в одиночку, так и с друзьями в онлайне или локальном кооперативе.

Игра вышла в 2018 году на ПК. В Steam у нее свыше 12 тысяч отзывов. Большая часть из них – 88% – положительные.

Следующей игрой в раздаче от Epic Games Store станет тактическая пошаговая стратегия Halcyon 6.

Автор: Сергей Коршунов