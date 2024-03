Это "метроидвания" с меняющимся миром и устрашающими монстрами.

В прошлом году ветераны игровой индустрии, на счету которых такие игры, как GTA, Assassin's Creed, Far Cry, и BioShock основали студию Cut to Bits. Первой их игрой стала "метроидвания" Venture to the Vile. И теперь авторы рассказали, когда стоит ждать релиз.

Многообещающий проект выйдет уже 7 мая. Пока только на ПК, но позже доберется и до консолей PlayStation. Новость сопроводили геймплейным трейлером.

По синопсису, Venture to the Vile перенесет геймеров в странный городок Рейнибрук, где они встретятся с загадочной Скверной и столкнутся с устрашающими монстрами. Главному герою предстоит найти свою пропавшую подругу Эллу, но для этого ему нужно освоить силы тьмы и пройти через множество испытаний.

Авторы обещают глубокий геймплей с разными головоломками и секретами, а также квестами местных горожан. А события игры происходят в интерактивном мире с меняющимися временем суток и погодой.

Сколько будет стоить игра, пока неизвестно, но все желающие прямо сейчас могут опробовать демо Venture to the Vile в Steam. Поигравшие высоко оценили атмосферу викторианской эпохи и сложные головоломки.

