Спутники возненавидят игрока за это.

Avowed уже несколько недель в руках у поклонников RPG, и за это время игроки успели изучить все возможные финалы игры. Однако один из них особенно жесток и остаётся самым редким.

В лучших традициях Obsidian Entertainment игра предлагает множество путей для главного героя, но далеко не каждый увидит все возможные исходы за одно прохождение. Самый редкий финал - это "Тирания", достижение за который получили лишь 0,2% игроков в Steam. Чтобы его открыть, придётся полностью предаться злу и довести своих спутников до ненависти.

Этот путь связан с поддержкой организации Steel Garrote и её лидера, Инквизитора Лёдвина. Однако мало просто выбрать их сторону, необходимо последовательно принимать все решения в их пользу, что приведёт к гибели множества персонажей и разрушению сюжетных локаций. В частности, нужно убить Игвульфа в Парадисе, позволить Steel Garrote сжечь Фиор, дать Косте уничтожить Солас-Кип и убить Сападала в Саду.

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Только следуя этому сценарию, игрок получит признание Инквизитора Лёдвина и будет посвящён в рыцари, вместо того чтобы быть казнённым. Однако все спутники отвернутся от героя, и он останется в полном одиночестве.

Ранее мы рассказывали, что Avowed обошла Indiana Jones по количеству игроков и стала второй самой популярной игрой в Xbox Game Pass. Лидером остаётся Call of Duty: Black Ops 6.

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