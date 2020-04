Переиздание Saints Row: The Third выйдет 22 мая (видео)

Ремастер получит обновленную графику и 30 дополнений.

Переиздание игры Saints Row: The Third выйдет 22 мая на ПК, PS4 и Xbox One. По случаю скорого релиза разработчики выпустили трейлер ремастера.

Трейлер Saints Row: The Third Remastered

Saints Row: The Third Remastered получит обновленную графику, освещение, модели персонажей и спецэффекты, а также все DLC оригинала – 30 дополнений.

Что такое Saints Row: The Third

Saints Row: The Third – это третья часть пародийного экшена в стиле GTA. Главные герои игры – банда "Святых с третьей улицы", которая переехала из небольшого городка в огромный мегаполис Стилпорт, и пытается установить контроль над городом. Игроку придется столкнуться с местными криминальными бандами, официальными властями, армией США и даже зомби-вирусом.

Напомним, оригинальная Saints Row: The Third вышла в 2011 года на PS3, Xbox 360 и ПК. В 2019 году ее релиз состоялся на Nintendo Switch.