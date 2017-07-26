Послы ЕС расширили список санкций против России из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму

Послы стран Евросоюза 26 июля согласились включить в санкционный список четырех российских граждан и три компании из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в оккупированный Крым. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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"Послы стран ЕС согласились добавить четыре человека и три организации в свой санкционный список по России после скандала с турбинами Siemens", – говорится в его сообщении.

Eu ambassadors agree to add 4 ppl & 3 entities to its #Russia sanctions list after the Siemens turbine scandal. #Crimea#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 26, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.

Отмечалось, что турбины прибыли с полуострова Тамань. Там компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использоваться турбины Siemens. По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе, и немецкое оборудование изначально планировали использовать в аннексированном Крыму.

Siemens из-за скандала с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям.

7 июля концерн информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках турбин в Крым. Уже 10 июля Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромекспортом" для ТЭС в Тамань, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возврате турбин в Тамань и прекращения поставок в Крым.