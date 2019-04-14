Кварталы вокруг "Олимпийского" забиты полицией - журналист (фото, видео)

Накануне Порошенко призвал Зеленского прийти 14 апреля на дебаты на НСК «Олимпийский».

Территория вокруг НСК "Олимпийский", где один из кандидатов в президенты Петр Порошенко сегодня анонсировал дебаты. оцеплена полицией.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.

"Пока все кварталы заполнены полицией. Очень их много. Ооочень", - написал он.

Накануне кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского прийти 14 апреля на дебаты на НСК «Олимпийский».

Зеленский настаивает на том, что дебаты должны состояться 19 апреля.

Тем не менее, Порошенко продолжает подготовку к дебатам. На своей странице в Facebook он запустил счетчик, который отсчитывает время до их начала - 14 часов 14 минут.