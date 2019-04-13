Порошенко позвал Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК "Олимпийский" (видео)
Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК «Олимпийский».
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Соответствующее видеообращение Порошенко обнародовал в Facebook. «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее выходных в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку, возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми», - сказал Порошенко.
«До встречи в воскресенье на стадионе», - добавил он.
Также президент написал, что ждет Зеленского завтра, 14 апреля, в 14.00 на стадионе «Олимпийский» на дебаты.
Как сообщал УНИАН, вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встреча на стадионе на 14.14 14 апреля.
10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля в 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленского в этот же день, если не будет совпадения во времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.
В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК «Олимпийский» в 19.00 19 апреля.
12 апреля заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов сообщил, что администрация «Олимпийского» согласовала с избирательными штабами кандидатов в президенты форматы проведения дебатов. По его словам, форматы несколько отличаются.
На официальном сайте президента сообщается, что завтра, 14 апреля, в 14.00 Порошенко посетит НСК «Олимпийский».