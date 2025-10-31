Россия ударила по 'Укрзализныце': поврежден подвижной состав, задерживается поезд

По предварительной информации, никто не пострадал - все работники вовремя перешли в укрытия.

В ночь на 31 октября Россия снова нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Есть повреждения подвижного состава, задерживается поезд, сообщает "Укрзализныця".

Отмечается, что в Сумах враг ударил по пассажирскому депо - повреждены и уничтожены хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы - Киев оперативно подали подменные вагоны. В "УЗ" отмечают, что поезд отправился по графику.

В то же время повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой Харьковской области. Следовательно, поезд №228/227 Гусаровка - Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.

"Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика. По предварительной информации, никто не пострадал - все работники вовремя перешли в укрытия", - добавили в компании.

Обновлено в 8:20. Вице-премьер по восстановлению Кулеба показал последствия российских ударов по железной дороге Сумщины и Харьковщины.

"Враг всю ночь обстреливал критическую и гражданскую инфраструктуру, жилые дома на Запорожье, Донетчине, Днепропетровщине, Сумщине, Харьковщине, Николаевщине и Одесской области. Это целенаправленные удары по жизни украинцев, по транспортным артериям страны. Продолжаем".

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 октября, российские оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе города Сумы.

По данным местных властей, было попадание в жилой дом. Есть пострадавшие.

