Новый американский конвертоплан V-280 смог достичь скорости в 300 узлов (видео)

Конвертоплан разрабатывают как возможную замену легендарным вертолетам UH-60L Black Hawk.

Прототип нового конвертоплана V-280 американской компании Bell в ходе очередного этапа испытаний смог достигнуть скорости в 300 узлов – более 345 миль в час (555 км/ч).

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Как сообщает Breaking Defense, это на 55 процентов выше, чем предельный порог скорости знаменитого вертолета UH-60L Black Hawk, на замену которому разрабатывается V-280.

Отмечается, что прототип достиг этой скорости без полной загрузки борта. Тем не менее, этот результат сильно превосходит как требования армии США к новой машине (280 узлов), так и более жесткие требования морской пехоты (295 узлов).

Главным соперником конвертоплана от Bell в тендере FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft) остается вертолет SB1 Defiant от Sikorsky-Boeing.

Напомним, первый летный образец многоцелевого скоростного вертолета SB1 Defiant показали в декабре прошлого года. Первый полет вертолета запланирован на начало 2019 года.