Предполагается, что новый Airbus A321XLR станет своего рода альтернативой широкофюзеляжным авиалайнерам.

Самолет A321XLR корпорации Airbus с двигателями CFM LEAP-1A получил сертификат Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), что готовит путь к его вводу в эксплуатацию в конце лета. Об этом сообщает официальный сайт Airbus.

"С сертификацией мы достигли важной вехи – это подготовка самолета к его первым коммерческим полетам с клиентами по всему миру", – говорится в заявлении Airbus.

Некоторые эксперты называют Airbus A321XLR "революционным", ведь он может совершить прорыв на рынке дальних перелетов и позволит авиакомпаниям открывать новые маршруты между континентами.

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Дело в том, что сейчас на рынке дальних магистральных перелетов доминируют широкофюзеляжные авиалайнеры – пассажирские самолеты, диаметр фюзеляжа которых составляет от 5 до 6 м. Обычно речь идет о самолетах с двумя проходами между креслами.

В то же время, Airbus A321XLR является узкофюзеляжным самолетом. По сравнению с широкофюзеляжными такие авиалайнеры берут на борт гораздо меньшее количество пассажиров и имеют, как правило, меньшую дальность полета. Однако благодаря дополнительному топливному баку и снижению расхода топлива, удалось существенно увеличить дальность A321XLR, что в теории позволит ему стать своего рода альтернативой широкофюзеляжным авиалайнерам.

Как сообщается, A321XLR может летать на расстояние до 8700 км, берет на борт примерно 200 пассажиров и экономичнее самолетов прошлого поколения на 30%. Предполагается, что возможности A321XLR позволят авиакомпаниям запускать маршруты, где нет спроса на 250-350-местные широкофюзеляжные авиалайнеры.

Рынок авиаперевозок – наиболее важные новости

Ранее американская авиастроительная корпорация Boeing согласилась признать вину по делу о двух смертельных катастрофах модели 737 MAX. Как сообщалось, компания заплатит уголовный штраф в размере 243,6 млн долларов.

Также напомним, что в апреле умер Джошуа Дин, который был бывшим аудитором по качеству поставщика Boeing Spirit AeroSystems и одним из первых информаторов, которые утверждали, что в руководстве Spirit проигнорировали производственные дефекты самолетов 737 MAX.

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