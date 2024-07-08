Речь идет именно об обвинении в мошенничестве.

Американская корпорация Boeing согласилась признать вину в уголовном мошенничестве, чтобы завершить расследование Министерства юстиции, связанное с двумя смертельными катастрофами самолетов 737 MAX, пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства в представлении суда.

Boeing заплатит уголовный штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Об этом сообщает Министерство юстиции. Представитель Boeing подтвердил, что "достиг принципиального согласия по резолюции с Министерством юстиции". Производитель самолетов также согласился инвестировать не менее 455 миллионов долларов в течение следующих трех лет для укрепления своих программ безопасности и соответствия.

Отмечается, что обвинения связаны с двумя катастрофами 737 MAX в Индонезии и Эфиопии за пятимесячный период в 2018 и 2019 годах. Тогда в целом погибли 346 человек.

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30 июня Министерство юстиции предложило Boeing соглашение о признании вины и дало компании время до конца недели на размышления. В противном случае компания должна была предстать перед судом по обвинению в сговоре с целью мошенничества Федерального управления авиации (FAA) в связи с ключевой функцией программного обеспечения.

Соглашение касается только поведения Boeing до смертельных катастроф и не защищает производителя самолета от любых других потенциальных расследований или обвинений, связанных с январским инцидентом. Адвокаты некоторых семей погибших в двух катастрофах MAX заявили, что они намерены воспользоваться своим правом выступить против соглашения.

Boeing собирается признать себя виновным в предоставлении заведомо ложных заявлений Федеральному управлению гражданской авиации относительно расширения ключевой функции программного обеспечения для работы на низких скоростях. Новое программное обеспечение сэкономило деньги Boeing, требуя менее интенсивного обучения пилотов.

Инциденты с Boeing

Ранее УНИАН писал, что 30 апреля умер Джошуа Дин, бывший аудитор по качеству поставщика Boeing Spirit AeroSystems и один из первых информаторов, которые утверждали, что руководство Spirit проигнорировало производственные дефекты самолетов 737 MAX.

В начале 2024 года американский авиапроизводитель Boeing обнаружил очередную проблему с фюзеляжами самолетов 737 MAX, что может привести к задержке поставок примерно 50 самолетов.

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