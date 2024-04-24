Канада предоставила европейскому авиастроительному гиганту Airbus разрешение на использование российского титана в производстве самолетов. Об этом сообщает Reuters.
Этот шаг предоставляет Airbus гибкость на канадских заводах и, как ожидают аналитики, развеет беспокойство относительно его основной деятельности, которая может пострадать из-за фактического запрета на поставки в Канаду самолетов, производство которых в значительной степени зависит от титана.
"ВСМПО-Ависма" - справка
Ранее сообщалось, что Оттава ввела санкции против российской компании "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим в мире производителем титана.
По состоянию на 2014 год компания производила более 90% российского титана и экспортировала свою продукцию в 50 стран, имея в целом около 450 заказчиков.
Сейчас это единственная в мире титановая компания, которая осуществляет полный цикл производства - от переработки сырья до выпуска конечной продукции. В составе корпорации находятся две промышленные площадки - "ВСМПО" в городе Верхняя Салда и "АВИСМА" в Березниках.
Запад зависит от российских ресурсов
В марте сообщалось, что европейские компании постоянно полагаются на российский титан, несмотря на вооруженную агрессию России против Украины. После российского вторжения западные фирмы купили у РФ титана на сотни миллионов долларов.
"Россия может перекрыть поток этих... материалов и оставить без них критически важные для национальной обороны и гражданской авиации компании", - заявил по этому поводу директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.
Однако основа российского экспорта это не титан, а газ и нефть: как недавно сообщил УНИАН, поставки нефти из РФ достигли максимального уровня почти за год.