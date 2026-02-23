Поездом можно доехать не везде: 'Укрзализныця' ограничила движение в ряде областей

Ограничения движения поездов касаются Херсонской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

Сегодня, 23 февраля, "Укрзализныця" ограничила движение поездов на ряде опасных участков. С учетом ситуации с безопасностью изменены некоторые маршруты и организован подвоз пассажиров альтернативным транспортом.

Пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале сообщила, что в Херсонской области мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме, поэтому движение поездов будет организовано с учетом ситуации с безопасностью. В частности, между Николаевом и Херсоном перевозка пассажиров осуществляется автобусами. В случае длительной воздушной тревоги в Николаеве пассажиров просят ожидать в укрытии.

Железнодорожники также призвали пассажиров внимательно следить за уведомлениями в приложении "Укрзализныци" и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Видео дня

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

В Харьковской и Донецкой областях от Лозовой в краматорском направлении пассажиры едут на автобусах. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.

В то же время в Запорожской области движение между Днепром и Запорожьем также пока организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков. Пассажиров призывают ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-уведомления в приложении УЗ.

Удары России по железной дороге - главные новости

22 февраля российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре ряда регионов Украины. Были повреждены два локомотива. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что враг нанес удары по железной дороге в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

16 февраля в ряде регионов Украины были введены временные ограничения движения поездов из-за ситуации с безопасностью, неблагоприятных погодных условий и повреждения инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: