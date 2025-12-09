Константин Салий подчеркнул, что бизнес готов участвовать в поиске решений и предлагает правительству активнее взаимодействовать с профильными ассоциациями.

Будущее восстановление разрушенных городов на севере и востоке Украины может стать значительно дороже, если "Укрзализныця" примет решение о повышении тарифов на грузовые перевозки. Об этом заявил председатель Союза производителей стройматериалов Константин Салий, комментируя риски для отрасли и государственного бюджета.

По его словам, значительная часть предприятий, обеспечивающих материалами строительный сектор, расположены на левом берегу Украины - в Черниговской, Сумской и других прифронтовых областях. Многие из них были разбомблены или вынужденно релокированы. В результате стройматериалы придется транспортировать на сотни километров с правого берега, что существенно повысит себестоимость восстановления. Кроме того, он сообщил, что все больше производителей стройматериалов выбирают автотранспорт для перевозок своей продукции.

"Кабинет Министров в таком случае просто не будет знать, какие средства закладывать в бюджет на восстановление Сум, Ахтырки и других городов. Если тарифы вырастут, все эти расходы неизбежно будут перекладывать на конечного потребителя", - отметил Салий.

Он также обратил внимание, что громады могут участвовать в поддержке железнодорожной инфраструктуры, как это делают некоторые крупные города, которые за собственные средства прокладывают маршруты или ремонтируют платформы. Кроме того, он предложил снизить налоговую нагрузку "Укрзализныци": компания ежегодно платит около 3 млрд грн земельного налога муниципалитетам, что фактически уменьшает ее возможность содержать инфраструктуру и сдерживает тарифную политику.

"Было бы целесообразно на время войны освободить земли государственной собственности, которые используются критическими предприятиями, от арендных и экологических платежей. Это бы уменьшило расходы "Укрзализныци" и смягчило давление на тарифы", - подчеркнул он.

Салий подчеркнул, что бизнес готов участвовать в поиске решений и предлагает правительству активнее взаимодействовать с профильными ассоциациями.

"Мы очень благодарны "Укрзализныци" за то, что она работает. Но хотим призвать министерства и служащих обращаться к нам. У нас есть идеи, и вместе можно найти сбалансированные решения", - отметил он.

Как известно, "Укрзализныця" выступила с инициативой повысить на 40% тарифы на грузовые перевозки. В то же время, против выступили в Минэкономики: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года.

"Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр.

