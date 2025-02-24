Среди прочего были выявлены проблемы с устойчивостью на малых скоростях.

Скандальный проект легкого многоцелевого турбовинтового самолета ЛМС-901 "Байкал" от УЗГА ("Уральский завод гражданской авиации") могут заморозить или передать компании S7 Group. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Это связано с конструктивными проблемами самолета, устранение которых, по данным источников издания, может занять годы. По словам одного из них, при проектировании "Байкала" был допущен ряд "драматических ошибок", из-за чего "самолет фактически нужно собирать заново".

Как сообщается, были выявлены проблемы с устойчивостью на малых скоростях и высокими усилиями на штурвале. Также возникла необходимость увеличения хвостового оперения, переноса хвостового колеса и переделки шасси.

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В "Уральском заводе гражданской авиации" надеются, что проект можно спасти. На доработку самолета предприятие якобы запросило у государства дополнительное финансирование - примерно 10 млрд российских рублей. Одобрили ли выделение средств, неизвестно.

В качестве альтернативы ЛМС-901 россияне рассматривают ремоторизацию старого советского Ан-2, получившего в народе фамилию "кукурузник". Производство двигателя для него обойдется в 1,8 млрд рублей, то есть, минимум в пять раз дешевле, чем доработка "Байкала".

Российская авиация - последние новости

Гражданская авиация является одним один из немногих секторов экономики РФ, где введение западных санкций действительно привело к катастрофическим последствиям.

Ранее стало известно, что Россия построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала. После полномасштабной войны российская ОАК построила (по состоянию на декабрь) только семь пригодных к эксплуатации авиалайнеров, тогда как хотела построить более 100.

Также значительно увеличилось количество аварийных ситуация с самолетами западного производства, которые эксплуатирует РФ. Об одном из таких случаев УНИАН писал в январе этого года.

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