В следующем году там должны развернуть радары.

После катастрофы Boeing 737 все аэропорты Южной Кореи обязали установить камеры для обнаружения птиц и тепловизионные радары.

Об этом сообщает BBC News, ссылаясь на заявление Министерства земельных ресурсов страны. Развертывание радаров должно состояться в 2026 году, они будут определять размеры птиц и пути их передвижения, а затем передавать эту информацию авиадиспетчерам:

"Радары обнаружения птиц будут установлены во всех аэропортах, чтобы улучшить раннее обнаружение птиц, находящихся далеко, и повысить возможности реагирования самолетов".

Отмечается, что сейчас тепловизионные камеры есть только в четырех аэропортах страны. Кроме того, неизвестно, имеют ли они радары для обнаружения птиц. Также было поручено убрать от аэропортов места, которые могут привлекать птиц.

Видео дня

Авиакатастрофа в Южной Корее

Как сообщал УНИАН, утром 29 декабря пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air, следовавший в аэропорт Муан, во время аварийной посадки вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в бетонную стену и вспыхнул.

В результате катастрофы погибли 179 человек, выжить удалось лишь двум членам экипажа. Сообщалось, что экипаж предупреждали о "птичьей активности".

По данным СМИ, следователи нашли птичьи перья и кровь в обоих двигателях самолета Jeju Air.

Вас также могут заинтересовать новости: