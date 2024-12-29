В Южной Корее разбился пассажирский самолет: на борту был 181 человек

Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.

В Южной Корее потерпел крушение пассажирский самолет Jeju Air. Во время посадки в международном аэропорту города Муан на юго-западе страны авиалайнер самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался, пишет Yonhap.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени. Самолет выполнял рейс из Бангкока. На борту во время аварии находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

В сети показали кадры, на которых видно, что самолет на скорости влетел в ограждение и взорвался. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, причины катастрофы неизвестны. Пропавшими без вести числятся 179 человек.

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Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям.

В России сообщили, что проводят расследование, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

Предварительное расследование Azerbaijan Airlines выявило, что воздушное судно разбилось из-за "физического и технического внешнего вмешательства".

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