В обоих двигателях разбившегося самолета в Южной Корее обнаружены перья птиц и кровь.

Следователи обнаружили перья птиц и кровь в обоих двигателях самолета Jeju Air, разбившегося в Южной Корее в конце декабря. Об этом агентству Reuters сообщил человек, знакомый с ходом расследования.

Примерно за четыре минуты до фатальной катастрофы один из пилотов сообщил о столкновении с птицей и объявил чрезвычайную ситуацию, прежде чем попытаться приземлиться на противоположном конце взлетно-посадочной полосы.

За две минуты до того как пилот объявил экстренный вызов Mayday, авиадиспетчерская служба призвала к осторожности из-за "птичьей активности" в этом районе.

Видео дня

В этом месяце следователи заявили, что на одном из двигателей, извлеченных с места крушения, были найдены перья, добавив, что видеозапись показала, что в двигатель попала птица. При этом Министерство транспорта Южной Кореи отказалось комментировать, были ли найдены перья и кровь в обоих двигателях.

Два черных ящика самолета, записи с которых были бы ключом к разгадке крушения самолета, прекратили запись примерно за четыре минуты до аварии.

При этом Сим Джай-дон, бывший следователь по делам об авариях Министерства транспорта Южной Кореи, заявил ранее, что отсутствие записей стало неожиданностью, и предположил, что все питание, включая резервное, могло быть отключено, что случается крайне редко.

Столкновения с птицами, затрагивающие оба двигателя, также редкое явление в мировой авиации, хотя были случаи, когда пилотам удавалось успешно посадить самолет без жертв в таких ситуациях, в частности, посадку на реку Гудзон в США в 2009 году (тогда авиалайнер Airbus столкнулся со стаей канадских казарок, и у него отказали оба двигателя. Экипаж благополучно посадил самолёт на воды реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на его борту 155 человек выжили).

Авиакатастрофа в Южной Корее - что известно

Как писал УНИАН, 29 декабря в Южной Корее разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек.

Самолет Boeing во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы регионального аэропорта и загорелся после удара о насыпь, в результате погибли 179 человек, выжили лишь два члена экипажа в хвостовой части самолета.

Авиационный эксперт Дэвид Лермонт считает, что пассажиры корейского самолета могли бы выжить после аварийной посадки, если бы в конце полосы не было бетонной стены.

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