Определение границ портов позволит урегулировать вопрос статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры.

Кабинет министров определил границы территорий морских торговых портов Херсона, Измаила, Бердянска и Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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«Правительство приняло решение об определении границ Херсонского, Измаильского, Бердянского и Одесского морских портов. Это не только позволит урегулировать вопрос фактического установления географических границ этих объектов, но и положительно отразится на их дальнейшей деятельности и развитии», - цитирует пресс-служба слова министра.

В частности, определение границ портов позволит урегулировать вопрос определения статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры, решить вопрос определения наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора, создать в портах условия для правовой определенности при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, работающих или намеревающихся работать на территории портов.

Также Криклий сообщил, что в 2021 году Мининфраструктуры продолжит активное внедрение новых концессионных проектов в морских портах.

«Среди них концессия пассажирского комплекса в порту Одессы, концессия причалов Бердянского морского порта и порта в Измаиле», - сказал он.

Хронология событий

В октябре Кабинет министров определил географические границы морских портов Рени и Черноморск в Одесской области.

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Автор: Павел Степанец