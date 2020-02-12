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Представлен конкурент электрического пикапа Tesla (фото)

14:22, 12 февраля 2020
Транспорт
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Пикап оснащается гибридной силовой установкой / фото Nikola Motor

Американский стартап Nikola Motor рассекретил пикап под названием Badger, что в переводе обозначает «Барсук». Публичный дебют автомобиля состоится в сентябре нынешнего года.

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Прием заказов на машину начнется до конца 2020 года. Основными конкурентами новинки называются Tesla Cybertruck, Rivian R1T и электрический пикап Hummer, пишет Autonews.

Пикап оснащается гибридной силовой установкой. В ее состав входит четыре электромотора, литий-ионная батарея и водородные топливные элементы. На одной электротяге Badger может проехать 483 километра. В случае активации водородной системы этот показатель увеличится до 966 километров.

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Мощность полноприводного Badger — 461 л. с. в стандартном режиме. Пиковая мощность силовой установки пикапа составляет 919 лошадиных сил. Разгон до сотни у машины занимает всего 2,9 секунды. Длина новинки составляет 5900 мм, высота — 1850 мм, а ширина — 2160 миллиметров.

Компания Nicola была основана в 2014 году. В начале 2018 г. стало известно, что компания совместно с фирмой Bosch ведет разработку двух водородных фур под названием One и Two, которые появятся в 2021 году. При этом модель One уже в 2019 г. начнут тестировать на дорогах общего пользования.

Nikola One оснащен силовой установкой на топливных ячейках, в которой электричество вырабатывается в результате химической реакции между водородом и кислородом. В движение фура приводится несколькими электромоторами суммарной мощностью 1000 лошадиных сил. Комплект батарей емкостью 320 кВт·ч будет обеспечивать запас хода от 800 до 1600 километров.

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