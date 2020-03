Гибкий смартфон от брата Пабло Эскобара оказался обычным Galaxy Fold с наклейкой (видео)

Устройство выслали только журналистам и техноблогерам, а все остальные заказчики остались ни с чем.

Журналисты и техноблогеры получили в свое распоряжение смартфон с гнущимся дисплеем Escobar Fold 2, который выпустила компания Роберто Эскобара – брата печально известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Читайте такжеВ Колумбии умер личный киллер Эскобара, которому приписывают убийство нескольких сотен людей

Как сообщает TJournal, техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) выпустил ролик с распаковкой смартфона, в котором оторвал золотистые наклейки у Escobar Fold 2 — под ними оказался логотип Samsung. Интерфейс у устройства тоже в точности такой же как у оригинала — за исключением предустановленных обоев с изображением Пабло Эскобара.

Отмечается, что компания Escobar Inc продвигала свое устройство очень агрессивно, называя его «убийцей Samsung». Escobar Fold 2 стоит всего 399 долларов, тогда как оригинальный Galaxy Fold — около двух тысяч долларов.

Журналисты предполагают, что компания продаёт свои устройства в четыре раза дешевле оригинала благодаря мошеннической схеме — телефоны доставляют только блогерам, а заказы обычных пользователей игнорируются.

Помимо Браунли, смартфон также получил ресурс The Next Web, блогеры Unbox Therapy, Trakin Tech и SuperSaf. Пользователи Reddit и YouTube пожаловались, что их заказы не доставили, а деньги не вернули. Судя по их публикациям, Escobar Inc часто переносит даты доставки и даёт неверные трек-номера.

Смартфон Escobar Fold 1 с гибким экраном был выпущен в декабре прошлого года. Журналисты быстро выяснили, что устройство оказалось полной копией Royole FlexPai, которая стоит около 1300 долларов. В феврале 2020 года Escobar Inc представила вторую версию смартфона — Escobar Fold 2 стоимостью 399 долларов. Характеристики «новинки» были полностью идентичны Galaxy Fold.

Гендиректор Escobar Inc Олоф Густафссон подтвердил The Next Web, что Escobar Fold 2 – это и есть Samsung Galaxy Fold. Он заявил, что Samsung «закрыл фабрику в Китае» — это якобы позволило компании «передать производство третьим сторонам» и закупать устройства у этих фабрик.