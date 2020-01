Xiaomi Mi 10 Pro 5G: в сети опубликовали фото и возможные характеристики нового китайского флагмана

Называющий себя инсайдером блогер Xiaomishka выложил в сети фото и вероятные характеристики нового флагманского смартфона от Xiaomi – Mi 10 Pro 5G.

По его словам, новинка будет построена на новейшем чипе Qualcomm Snapdragon 865 и оснащена камерой на 108 мегапикселей. Устройство очевидно будет поддерживать 5G и стандарт Wi-Fi 6, а кроме того – поставляться с мощной зарядкой на 65 Вт.

На фотографиях можно видеть, что у смартфона есть четыре модуля основной камеры. Блогер также утверждает, что Mi 10 Pro 5G получит качественные стереофонические динамики и сможет похвастаться высоким качеством звука, в отличие от многих предыдущих моделей.

Xiaomishka утверждает, что Xiaomi Mi 10 Pro 5G поступит в продажу в Китае уже 14 февраля.

#Xiaomi#Mi10#xiaomimi10#XiaomiMiX#Mi10Pro

Xiaomi Mi 10 Pro #5G should be sold at 10 am (local time) on Valentine's Day (14/02).

Snapdragon 865 + 108MP + 65W + Wi-fi 6 pic.twitter.com/t1PgAZSOwK