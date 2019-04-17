Samsung официально представил смартфон Galaxy A60

Samsung Galaxy A60 - это последняя из основных моделей обновленной линейки Galaxy A.

В обновленной линейке смартфонов Samsung Galaxy A произошло очередное пополнение - сегодня в Индии состоялась официальная премьера модели Galaxy A60.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Новинка пока отсутствует на официальном сайте компании, но индийский инсайдер Судханшу Амбхоре, сообщивший о премьере, приводит все характеристики и данные о цене", - говорится в сообщении.

Samsung Galaxy A60 - это последняя из основных моделей обновленной линейки Galaxy A. Под основными в данном случае подразумеваются модели с числами в названии, кратными 10 (A10, A20, A30 и т.д.), и без дополнительных букв (Galaxy A20e и Galaxy A2 Core).

Новый Galaxy A60 стоит на ступеньку выше модели Galaxy A50. Характеристики смартфона в целом совпали с теми, что были опубликованы в базе данных TENAA. Единственная неточность - разрешение главного модуля тройной основной камеры составляет 32 Мп, а не 16 Мп, как указывала документация TENAA. В остальном нет никаких расхождений.

Аппаратным базисом Galaxy A60 служит SoC Qualcomm Snapdragon 675. Оперативной памяти установлено 6 ГБ, а флэш-памяти - 128 ГБ.

Galaxy A60 оснащается дисплеем типа Infinity-O с точечным вырезом под фронтальную камеру, как у флагманских моделей Galaxy S10 и среднеуровневой Galaxy A8s. Собственно, этим новинка отличается от других представителей нового семейства Galaxy A. Вырез находится слева, а разрешение расположенной в нем фронтальной камеры составляет 32 Мп. Экран, характеризующийся диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, занимает 91,8% площади лицевой панели.

Еще одна особенность Samsung Galaxy A60 - отсутствие привычного разговорного динамика. В роли динамика здесь выступает экран, за соответствующую функциональность отвечает фирменная технология Screen Sound, которая передавать звук при помощи вибраций. На рынке уже есть несколько смартфонов, располагающих подобными решениями (флагманы Huawei P30 и LG G8, например).

Основная камера, как отмечалось выше, тройная. Компанию основному 32-мегапиксельному составляют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный времяпролетный модуль ToF, который позволяет точно определять расстояние до предметов.

Емкость аккумулятора равна 3500 мА-ч. Сканер отпечатков пальцев размещен в привычном месте на задней панели. Также сообщается о наличие модуля NFC.

В Индии Samsung Galaxy A60 оценили в эквивалент $298.