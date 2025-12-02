В столице сейчас может жить больше людей, чем до начала полномасштабного вторжения, считает эксперт.

Несмотря на ежедневные обстрелы и военные риски, Киев остается центром притяжения для многих украинцев. В то же время, кроме столицы, наиболее комфортными для жизни городами стали Львов, Ужгород и Винница.

Об этом УНИАН рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко.

Эксперт выделил ключевые направления, которые украинцы считают самыми желанными для переезда. Первым он назвал Львов, который сочетает культурную привлекательность, сильную экономическую базу и относительно низкую интенсивность обстрелов.

"Львов всегда имел высокий спрос на недвижимость и мощный экономический потенциал. Атаки там случаются, но значительно реже, чем в Киеве. Также учитывая, что это такая культурная столица Украины, спрос там на недвижимость, всегда был солидный и, соответственно, экономические возможности Львова остаются достаточно высокими", - отметил эксперт.

Вторым в списке стал Ужгород, который, по словам эксперта, остается одним из самых безопасных городов страны.

"В Ужгороде даже нет комендантского часа и это очень ощутимая разница для тех, кто приезжает с востока или из Киева. Люди там значительно меньше чувствуют, что страна живет в состоянии войны, могут работать удаленно, учебная инфраструктура функционирует стабильно", - отметил Буряченко.

Замыкает, по мнению эксперта, тройку комфортных городов Винница из-за своего выгодного расположения и хорошей внутренней инфраструктуры.

"Винница не так часто обстреливается, но при этом расположена близко и к Киеву, и к Одессе. Она имеет хорошую внутреннюю инфраструктуру, транспорт, достаточно много рабочих мест, бизнес, активное предпринимательство и так далее. По моему мнению, это точно один из городов, который украинцы чаще всего выбирают как комфортный во время войны", - подчеркнул он.

Жизнь в столице

Эксперт отметил, что роль Киева во время войны усилилась. Столица стала еще большим центром принятия решений, бизнес-процессов и операций по безопасности. Поэтому, несмотря на угрозу обстрелов, жизнь здесь не останавливается, а спрос на жилье продолжает расти.

"Да, Киев является постоянной целью для атак, но в то же время здесь работает наибольшее количество контрразведывательных подразделений и систем ПВО и ПРО, которые эффективно отражают удары", - сказал Буряченко.

По его словам, парадоксальные явления на рынке недвижимости столицы лишь подтверждают устойчивость спроса. Даже после обстрелов в домах быстро появляются новые покупатели, а город уже заполнен как минимум так же, как до полномасштабного вторжения.

"Люди осознали, что просто пересидеть где-то на Западе Украины месяц-два или полгода не получится, потому что ресурсов не хватает, цены на жилье в западных регионах после начала полномасштабного вторжения взлетели в несколько раз, и далеко не все могли себе это позволить. Где-то нужно зарабатывать, поэтому все равно люди начали возвращаться в Киев, и сейчас столица уже настолько переполнена как и до полномасштабного вторжения, а возможно даже уже и больше", - отметил эксперт.

Экономические изменения городов

Буряченко отметил, что фактор войны существенно изменил экономику украинских регионов. Активность в значительной степени переместилась на Запад, в более безопасные регионы, что хорошо видно на примере рынка недвижимости.

"Например, тот же Ужгород сейчас на первом месте по цене жилья и даже имеет более высокую стоимость за квадратный метр чем в Киеве", - сказал он.

Отдельно эксперт отметил, что правительство начало вести цивилизованную политику в отношении бронирования работников критической инфраструктуры, что позволяет поддерживать работу градообразующих предприятий и общин.

Ключевое для адаптации украинцев

Эксперт подчеркнул, что важнейшим фактором комфорта для внутренне перемещенных лиц является не только безопасность или логистика, а возможность работать, интегрироваться и обеспечивать семью.

"Это такая базовая вещь, которая является главной чем логистическая или транспортная способность и так далее. Если обеспечены потребности в социальной поддержке, жилье, работе, в общественной местной интеграции, мне удается, что тогда у человека есть шансы адаптироваться в новой среде", - отметил Буряченко.

Эксперт обратил внимание, что без подготовки и консультаций некоторые люди рискуют оказаться в сложной ситуации.

"Есть случаи, когда люди приезжают, не проводя консультации, не изучая правительственные программы, просто снимают где-то квартиру, начинают искать соответственно какую-то работу, а потом у них заканчиваются средства, они ничего для себя найти не могут, и потом возвращаются или на прифронтовые территории или даже на временно оккупированные", - добавил он.

Львов возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильем на вторичном рынке со средней стоимостью однокомнатной квартиры в 67 тысяч долларов. В Киеве цена на однокомнатную квартиру находится на уровне 65,6 тысячи долларов. В Ужгороде такую квартиру можно приобрести за 63 тысячи долларов.

По данным проекта Numbeo, который отслеживает качество и стоимость жизни во всем мире, Львов - самый комфортный для жизни большой город Украины. При составлении рейтинга были учтены такие показатели как стоимость жизни (общая и с учетом средних зарплат в городе), общий уровень безопасности, качество системы здравоохранения, климат, цены на недвижимость, затраты времени на дорогу при перемещении по городу, а также уровень загрязнения.

