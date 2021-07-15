VoxUkraine провел фактчекинг заявлений критиков после того, как к ним публично обратилась автор законопроекта, депутат Елена Шуляк.

Утверждение о том, что законопроект №5655 о реформе градостроительства, принятый в первом чтении, позволяет ФОПам лоббировать интересы застройщиков и узаконивает коррупцию, не соответствуют действительности. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической платформы VoxUkraine, которая обнародовала соответствующий отчет.

VoxUkraine провел фактчекинг заявлений критиков после того, как к ним публично обратилась автор законопроекта, депутат Елена Шуляк. В частности, они проанализировали утверждение о том, что будто бы в случае принятия закона ФОПы будут лоббировать интересы застройщика.

VoxUkraine напоминает, что законопроект предлагает предоставить право градостроительного контроля центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику по вопросам градостроительного контроля, исполнительным органам местной власти и уполномоченным лицам по градостроительному контролю. Однако упомянутые критиками "ФОПы по контракту" не является физическими лицами-предпринимателями.

"Физические-лица предприниматели вообще не упоминаются в статьях о градостроительном контроле или органах, осуществляющих такой контроль. Предложенная проектом ст.66 уточняет, каким критериям должны соответствовать уполномоченные лица: наличие статуса юридического лица; наличие в своем составе инженеров с соответствующей квалификацией; наличие не менее трех (в отдельных случаях - не менее пяти) лиц, работающих в этой организации по трудовым или гражданско-правовым договорам", - указывает VoxUkraine.

В случае соответствия этим критериям юридическое лицо может подать заявление для регистрации в качестве уполномоченного лица, однако речь не идет о физических лицах-предпринимателях.

VoxUkraine в исследовании также опровергает другие манипулятивные утверждения: о нивелировании авторства архитекторов, разбалансировке системы, узаконивании коррупции на объектах, строящихся за государственные средства и так далее.

"Надеюсь, результаты исследования расставят все точки над "и". Понимаю, что читать более 400 страниц законопроекта, а тем более компетентно разобраться в нем - дело нелегкое. Хорошо, что нам с ним помогли аналитики", - комментирует Елена Шуляк.

Напомним, законопроект №5655 был принят Верховной Радой в первом чтении 1 июля этого года. Авторы предлагают внести изменения в 6 кодексов и 21 закон с целью повышения эффективности и защиты от коррупции строительного рынка.

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Автор: Иван Бойко