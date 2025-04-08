С 2000 по 2022 года Россия нарастила свои оборонные затраты минимум на 227%

Российский военно-промышленный комплекс в 2022 году насчитывал 1400 предприятий, многие из которых были государственной собственности. Теперь же на оборонных предприятиях работают 4,5 миллиона человек, пишет Defense Express.

Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал новый доклад, который анализирует темпы "промышленной мобилизации" РФ в условиях полномасштабной войны против Украины. Согласно этим данным, Кремль заранее перевел страну на "военные рельсы", благодаря чему россияне смогли выиграть время и получить ресурсное преимущество над Украиной и Западом.

Отмечается, что из 1400 предприятий оборонно-промышленного комплекса России 75% относятся непосредственно к производственным, а еще 25% - к научно-исследовательским.

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Кроме того, в 2022 году 977 предприятий российского ВПК относились к сфере управления "Минпромторга РФ", 166 предприятий находились под контролем российского Минобороны, 80 предприятий были связаны с корпорацией "Роскосмос", а еще 43 предприятия входили в структуру "Росатома".

В издании обратили внимание на то, что с 2000 по 2022 года Россия нарастила свои оборонные затраты минимум на 227%. Благодаря этому россиянам удалось сохранить часть военно-промышленной базы времен СССР. В это же время страны Запада сокращали свои военные затраты.

В RUSI поделились, что ВПК занимает 25% из 4000 государственных предприятий России. Уже в течение марта-июля 2022 года был принят ряд важных решений относительно промышленных предприятий.

В издании напомнили, что в течение марта-июля 2022 года в РФ утвердили:

уголовное наказание за невыполнение госзаказа;

запрет на отказ от военных госконтрактов;

переход на 12-часовой рабочий день с 6-дневной рабочей неделей;

отказ от тендерных закупок;

государственное регулирование цен на военную продукцию.

После этого оборонные предприятия РФ начали ускоренно получать дополнительное финансирование. Деньги выделялись из госказны и льготного кредитования от банков на уровне 6% годовых.

В издании добавили, что это привело к тому, что по итогам 2023 года госкорпорация "Ростех" нарастила валовой доход на треть или до 30 миллиардов долларов. Чистая прибыль корпорации составила лишь 2,68%.

В RUSI заявили, что эти меры позволили РФ выиграть не менее 4 месяцев времени, в сравнении с цивилизованным миром.

В Минобороны Украины рассказали о ВПК России

Ранее генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказывал о ВПК России и ее запасах советской техники. По его словам, наблюдаются определенные признаки того, что у России есть проблемы с основными номенклатурами вооружений.

Представитель министерства пояснил, что этот дефицит возник из-за того, что Россия начала достаточно существенно масштабировать производство оружия.

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