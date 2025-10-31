Вашингтон демонстрирует силу в ответ на российско-китайское влияние в Латинской Америке - эксперты предупреждают о новом Карибском кризисе XXI века.

История повторяется: спустя более шести десятилетий после Карибского ракетного кризиса США снова концентрируют военную мощь в регионе. Администрация Дональда Трампа разворачивает беспрецедентную группировку военно-морских сил в Карибском бассейне, которую уже называют крупнейшей со времен Джона Кеннеди. Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин отвечают.

Как пишут эксперт по нацбезопасности Марк Тот и полковник разведки США Джонатан Свит для The Hill, более 10% флота США уже находится или направляется в зону операций. Среди них - авианосец USS Gerald Ford и ракетный эсминец USS Gravely. Формально Вашингтон объясняет это "борьбой с наркокартелями", в частности с венесуэльской организацией Tren de Aragua, однако эксперты считают, что реальная цель - демонстрация силы Москве, Пекину и Каракасу.

Возвращаясь к политике "максимального давления" на режим Николаса Мадуро, Трамп восстанавливает доктрину Монро - заявление о недопустимости вмешательства в Западное полушарие. На этом фоне Россия активизировала сотрудничество с Венесуэлой: в Каракасе приземлился военный самолет, ранее связанный с группой "Вагнера". Его маршрут пролегал обходным путем через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию - что только подпитывает подозрения о поставках оружия.

Китай также отреагировал на американское наращивание - официальный представитель МИД Мао Нин заявил, что Пекин "выступает против любых шагов, которые нарушают суверенитет Венесуэлы". В то же время наблюдатели называют эти слова "пустым сигналом", учитывая агрессивное поведение КНР в водах вокруг Тайваня.

Авторы считают, что мир входит в новую фазу глобального противостояния, где главный фронт может пролегать не только через Украину или Ближний Восток, но и непосредственно у берегов США.

"Третья мировая война уже здесь, она подступает слишком близко к дому, но на этот раз Америка, похоже, имеет преимущество", - отмечают Тот и Мир.

Ситуация в Карибском регионе

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил об успешной операции американских военных на море. По его словам, была уничтожена "большая субмарина с наркотиками".

Тем временем The Wall Street Journal сообщает, что в районе Венесуэлы были замечены американские бомбардировщики. Речь идет о бомбардировщиках B-1.

На фоне этих новостей Трамп анонсировал проведение наземной операции американских войск на территории Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком.

