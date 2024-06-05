Доходы от нефти в России в мае выросли вполовину: Bloomberg назвало причину

Правительство урезало прогноз доходов от нефти и газа на 2024 год.

Поступления от продажи нефти в госбюджет России в мае выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне роста цен на нефть и адаптации страны к международным санкциям.

Издание Bloomberg пишет, что налоги, связанные с нефтью, в прошлом месяце выросли до 632,5 млрд рублей или 7,1 млрд долларов. Общая сумма поступлений от нефти и газа выросла на 39% до 793,7 млрд рублей.

Рост доходов связан с повышением цен на нефть марки Urals, ключевую экспортную смесь России. Министерство рассчитало майские налоги, исходя из цены на нефть Urals в 74,98 доллара за баррель, по сравнению с 58,63 доллара годом ранее. Дисконт этой смеси к мировому эталону Brent сократился, даже на фоне ограничения цен, введенного странами Группы семи.

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Доходы России от продажи нефти в прошлом месяце могли бы быть выше, если бы не огромные субсидии производителям топлива. По данным Министерства финансов, правительство выплатило компаниям почти 202 миллиарда рублей за поставки дизельного топлива и бензина на внутренний рынок. Эти выплаты частично компенсируют нефтепереработчикам разницу в ценах на топливо в России и за рубежом.

Снижение ожиданий

Несмотря на то, что доходы от продажи нефти и газа ежегодно растут, Москва предложила сократить общий прогноз по доходам от отрасли на 2024 год. Теперь ожидается, что в этом году бюджет получит от отрасли 10,99 триллиона рублей по сравнению с предыдущей оценкой в 11,5 триллиона рублей.

Согласно проекту поправок, опубликованному на парламентском сайте, правительство прогнозирует снижение экспортных цен на российскую нефть и природный газ в этом году, признавая, что скачки цен, наблюдавшиеся в 2022 году, уже давно закончились.

Ожидается, что в этом году российская нефть будет стоить около 65 долларов за баррель, тогда как ранее прогнозировалось 71,30 доллара. Средняя экспортная цена на газ установлена на уровне 252,80 доллара за тысячу кубометров, что почти на 6% ниже, чем в текущей версии бюджетных прогнозов.

Цены на нефть - последние новости

ОПЕК+ договорились продлить большинство своих сокращений добычи нефти до 2025 года, но оставили возможность для добровольных сокращений со стороны восьми членов, которые будут постепенно сворачиваться с октября.

После этого решение ОПЕК+ цены на нефть снизились на 1% в ходе азиатских торгов, потому что инвесторы опасаются увеличения предложения в конце года на фоне ослабления спроса в США.

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